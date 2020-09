Sassuolo, Rogerio terzino sinistro del centenario: "Noi come l'Atalanta? Non siamo così lontani"

"Mi sento lusingato". Rogerio commenta così la sua elezione a terzino del centenario del Sassuolo da parte dei tifosi neroverdi: "È stata una votazione contro un giocatore che ha giocato tante partite per la squadra (Peluso, ndr) - riporta sassuolonews.net - ed essere stato scelto dai tifosi mi ha lasciato sorpreso e felice. È una ricompensa e una spinta in più per continuare a lavorare. Forse il mio stile di gioco più offensivo e imprevedibile può piacere ai tifosi. Peluso ha già dimostrato di essere un grande giocatore in diverse stagioni. Ma è stato un voto molto serrato".

Sassuolo in Europa come l'Atalanta?

"Credo non manchi molto. L'Atalanta ha un suo stile, una sua idea. Il Sassuolo ha sempre creduto e ha dato opportunità ai giovani. Abbiamo già fatto un grande campionato, lottando per l'Europa League fino alla fine. Quest'anno sarà più complicato. Il Sassuolo è un club molto ben strutturato, con un proprio stadio e un nuovo centro sportivo. Dipenderà da noi dare quel qualcosa in più che non abbiamo dato la scorsa stagione. La squadra è molto forte e tenendo i giocatori che ci sono adesso faremo una grande stagione".

La nazionale brasiliana?

"Sarebbe un sogno. Lavoro anche per questo".