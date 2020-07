Sassuolo, serata sfortunata per Djuricic: due gol annullati in cinque minuti

La serata di Filip Djuricic, fantasista del Sassuolo, fino a questo momento non è stata certamente delle più felice. Ma non per suoi demeriti. Al numero 10 neroverde infatti sono stati annullati due gol - entrambi giustamente - nell'arco di cinque minuti. Nella prima occasione il serbo era scattato con un attimo d'anticipo, trovandosi così in fuorigioco, sull'imbucata di Caputo in profondità; nel secondo caso invece era il compagno Traorè a trovarsi in fuorigioco al momento del passaggio con l'azione che poi continuava e portava alla rete, inutile, di Djuricic dopo una corta respinta di Ospina sul tiro dell'esterno neroverde.