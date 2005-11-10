Si sblocca anche Gonçalo Ramos. Il portoghese entra e cala il poker a Salisburgo
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:16Serie A
autore Gaetano Mocciaro
15.10.2026 20:16Serie A
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Quarto gol del Milan, con Gonçalo Ramos. Il portoghese si sblocca calando il poker nella partita di Salisburgo. Pasticcio difensivo degli austriaci, Jashari ruba palla al limite dell'area e il portoghese col sinistro trova il gol. Secondo centro stagionale, non segnava dal 28 agosto in campionato contro il Venezia. Ramos è entrato in campo al 62' al posto di Francesco Camarda e dieci minuti più tardi entra nel tabellino dei marcatori.
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