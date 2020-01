Inter e Roma riprendono a trattare per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, al momento diventato più complicato . Secondo quanto riferito da Sky, i due club stanno lavorando al numero di presenze necessarie per far scattare i rispettivi obblighi di riscatto dopo il prestito iniziale: la trattativa potrebbe riaprirsi, considerato che la Roma ha comunque intenzionato di regalare Politano a Fonseca e il dettaglio delle presenze minime sembra cruciale soprattutto per quanto riguarda Spinazzola.