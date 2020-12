Scambio Xhaka-Eriksen? Di Canio: "Mancino tosto, a volte troppo. Ma per Conte va bene"

Christian Eriksen all'Arsenal in cambio di Granit Xhaka? E' una delle ipotesi di mercato che riguardano l'Inter in vista della finestra di gennaio rilanciata soprattutto dai tabloid inglesi in questa settimana. "Se vuoi partire con un'ammonizione a zero già dal sottopassaggio va bene... - ha detto con una battuta Paolo Di Canio, presente negli studi di 'Sky' -. Sicuramente è un giocatore più adatto all'Inter, è un mancino molto duro, tosto, forse a volte troppo perché per prendere ammonizioni in Premier ce ne vuole. Come scambio per l'idea di calcio di Conte andrebbe bene, fermo restando che Eriksen è tecnicamente superiore anche se all'Inter non lo sta dimostrando. Però il fatto che sia mancino è molto interessante".