Segna sempre Krstovic: il Milan rallenta e l'Atalanta si rimette in partita, 2-3 a San Siro
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Pierpaolo Matrone
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18.10.2026 19:44Serie A
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Nell'Atalanta segna sempre Nikola Krstovic. E con l'ennesimo gol mette Sarri di nuovo in partita a San Siro. Dal 3-0 al 3-2, a nove minuti dalla fine. Gran discesa di Bellanova a destra e cross basso per l'ex Lecce, che con un destro di prima intenzione batte Maignan.
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