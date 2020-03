Segretario UEFA: "Recuperi Serie A? Serve collaborazione"

Theodore Theodoridis, Segretario Generale UEFA ad interim, parla del caos intorno al calendario del campionato italiano per la calendarizzazione dei recuperi: "In Italia sono state rinviati troppo partite rinviate all'Inter e ad altre squadre, considerando che ha ancora da giocare sfide in Coppa Italia e in Europa League. Diventa difficile individuare le date dei recuperi senza una collaborazione con la UEFA. Lo scopo è individuare le date giuste e senza un lavoro di coordinazione diventerebbe molto difficile". Di seguito il video.