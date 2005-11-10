Le sensazioni sugli infortuni di Ramos e Chukwueze. Intanto, stasera c'è Cisse

Lo spavento è stato grosso, ma potrebbe essere rientrato: "Si tratta di uno stop per precauzione, ha sentito rigidità al muscolo. Non sembra niente di eccessivamente grave. Ma siamo preparati: concentriamoci su chi c’è e non su chi non c’è”. Goncalo Ramos oggi sosterrà gli esami al polpaccio e salterà la partita di questa sera con il Bournemouth, nella quale, da prima punta, agirà Cisse e non Camarda: "Evitiamo - ha spiegato Amorim - di caricare di ulteriore pressione i giocatori più giovani: dobbiamo aiutare i ragazzi più giovani a capire che il calcio è come una montagna russa, e tutto può cambiare in qualsiasi momento. Lui è sicuramente all'inizio di un percorso: è al 50% delle sue potenzialità, sa calciare con entrambi i piedi, ma ci sono ancora degli aspetti che non esegue a un livello elevato perché gli manca l'esperienza necessaria. Perciò dobbiamo dargli tempo, anche se in generale sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti". Non ci sarà neanche Chukwueze, il cui stop, invece, sarà più lungo per un problema all'anca sinistra.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Amorim continuerà con la difesa a quattro con il ritorno di Fikayo Tomori come terzino con Gila che avrà un turno di riposo. De Winter e Pavlovic a comporre la coppia centrale mentre Estupinan è favorito su Bartesaghi. In mezzo al campo agiranno Jashari e Musah mentre saranno operativi sugli esterni e sulla trequarti Moreira, Hutchinson e Loftus-Cheek. La novità importante, che già stava circolando, è Alphadjo Cisse come prima punta con Francesco Camarda in panchina.