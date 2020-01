© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter risponde alla Juventus e (ri)agguanta i bianconeri al vertice della Serie A. Concluso il programma della 18^ giornata del massimo campionato, ecco la classifica aggiornata: da evidenziare come la Lazio, che dovrà recuperare la gara saltata contro il Verona, potrebbe salire a -3 dalla vetta. Lo stop della Roma lascia il Napoli a -11 dalla zona Champions, ma i partenopei sono agganciati dal Torino e sentono sul collo anche il fiato di Bologna e Hellas. In coda fa un passo avanti non indifferente l'Udinese. Ecco la classifica.

Juventus 45

Inter 45

Lazio 39*

Roma 35

Atalanta 34

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Torino 24

Bologna 23

Verona 22*

Milan 22

Udinese 21

Sassuolo 19

Fiorentina 18

Sampdoria 16

Lecce 15

Brescia 14

Genoa 14

SPAL 12

* Una partita in meno