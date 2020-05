Serie A e quarantena, c'è preoccupazione da parte dell'UEFA dopo le indicazioni del governo

La UEFA è preoccupata per le sorti del calcio italiano. A Nyon - riporta Sky Sport - hanno infatti avvertito un rischio: con le recenti richieste del Comitato Tecnico Scientifico alla Federcalcio, fra cui la quarantena per tutto il gruppo squadra in caso di positività di un calciatore, le italiane rischiano di non portare a termine neanche la stagione di coppa, che l'ente presieduto da Aleksander Ceferin sta facendo di tutto per preservare (Atalanta, Juventus e Napoli sono ancora in corsa in Champions League, Inter e Roma in Europa League). Senza contare il percorso ad ostacoli facilmente prevedibile anche per l’Italia di Mancini attesa a settembre dai primi impegni in Nations League, e questo è un altro punto caldo. Se tutte le grandi federazioni europee – spinte dai rispettivi governi – andranno in una direzione, e la Federcalcio sarà costretta dagli scienziati del Governo a frenare in quella opposta, fino a quando non ci sarà una sorta di rischio zero per i giocatori, il calcio italiano rischia l’isolamento dal resto d’Europa. Nazionale compresa, almeno con la situazione di oggi.