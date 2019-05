© foto di www.imagephotoagency.it

Il 3-3 dell'Olimpico chiude la 37^ giornata di Serie A e vale la salvezza con un turno di anticipo per il Bologna, che col pareggio di oggi sale a quota 41 punti in classifica. Piccolo passo in avanti per la Lazio, che dopo la vittoria in finale di Coppa Italia non ha ovviamente ulteriori traguardi da poter raggiungere in campionato. Rimangono da assegnare terzo e quarto posto, in una lotta serratissima per l'Europa. Altrettanto difficile da districare quella per la salvezza. Ecco la classifica aggiornata dopo la gara di stasera.

Juventus 90 (Campione)

Napoli 79

Atalanta 66

Inter 66

Milan 65

Roma 63

Torino 60

Lazio 59

Sampdoria 50

Sassuolo 43

SPAL 42

Bologna 41

Cagliari 41

Parma 41

Fiorentina 40

Udinese 40

Empoli 38

Genoa 37

Frosinone 24 (Retrocesso)

Chievo 16 (-3, retrocesso)