Serie A, la classifica aggiornata: festa rimandata per la Juve. Udinese quasi salva

Scudetto rimandato per la Juventus che è stata sconfitta per 2-1 dall'Udinese alla Dacia Arena. I bianconeri restano dunque a +6 sull'Atalanta, a tre giornate dalla fine del campionato. Balzo in classifica per la squadra di Gotti, che sale a +7 dal terzultimo posto occupato dal Lecce: salvezza quasi ottenuta per i friulani.

Juventus 80

Atalanta 74

Inter 73



Lazio 69*

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 43

Parma 43

Fiorentina 43

Cagliari 42*

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

SPAL 19

*una gara in meno