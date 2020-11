Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo torna a -2 dal Milan. Roma, aggancio al Napoli

Il Sassuolo batte il Napoli e torna così al secondo posto in classifica, due punti dietro il Milan attuale capolista. Gli azzurri restano così al quinto posto in classifica, assieme all'Inter e alla Roma, che batte la Fiorentina ed effettua così l'aggancio. Viola undicesimi a pari merito col Cagliari. Di seguito la classifica aggiornata, in attesa del derby di Genova (in programma stasera) e di Verona-Benevento (domani).

Milan 16

Sassuolo 14

Juventus 12

Atalanta 12

Napoli*** 11

Inter 11

Roma 11

Lazio 10

Sampdoria* 9

Verona* 8

Fiorentina 7

Cagliari 7

Benevento* 6

Bologna 6

Parma 5

Spezia 5

Genoa 4**

Udinese 3

Torino* 1

Crotone 1

* = Una gara in meno

** Due gare in meno

*** Un punto di penalizzazione