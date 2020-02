Serie A, live dai campi - Juventus, lavoro differenziato oggi per Dybala

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della ventiduesima giornata:

ATALANTA

Continua al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla trasferta di Firenze che vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina sabato allo stadio Franchi alle ore 15. Mister Gasperini ha diretto una seduta questa mattina: palestra e lavoro sul campo con la palla il programma di giornata. Domani si prosegue con un altro allenamento al mattino a porte chiuse al Centro Bortolotti.

Fiorentina-Atalanta (sabato 8 febbraio 15.00)

BOLOGNA

A due giorni dalla partita di Roma - riporta la nota ufficiale del Bologna - il club rossoblù ha proseguito la preparazione con una seduta tattica con prove di conclusione a rete. Ancora allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Nicola Sansone e Federico Santander.

Roma-Bologna (venerdì 7 febbraio 20.45)

BRESCIA

Brescia-Udinese (domenica 9 febbraio 15.00)

CAGLIARI

La squadra si è ritrovata in mattinata al Centro sportivo di Assemini: all’allenamento ha assistito da bordocampo anche il Presidente Tommaso Giulini. Dopo l'analisi video, tutti sul prato verde per una fase di attivazione seguita da una serie di torelli. È stata poi la volta di alcune esercitazioni sulla fase difensiva, per chiudere con le partitelle ad alta intensità. Hanno lavorato parzialmente in gruppo il capitano Luca Ceppitelli e Daniele Ragatzu. Marko Rog ha continuato a svolgere lavoro personalizzato.

Genoa-Cagliari (domenica 9 febbraio 15.00)

FIORENTINA

Fiorentina-Atalanta (sabato 8 febbraio 15.00)

GENOA

Volano i palloni sui campi del ‘Signorini’. Come le indicazioni di Didi Nicola per sprigionare coraggio dagli animi e curare i dettagli per la partita con il Cagliari. Nel secondo allenamento settimanale, presente il difensore Rizzo della Primavera, il tecnico ha imbastito un programma di carattere tattico, integrato da lavori di forza e addestramenti di vario genere. Pressing, misure, movimenti. Conclusioni in porta. Il lavoro è puntato in direzione della sfida con il team isolano, uscito sconfitto solo in due occasioni fuori casa (3 vittorie e 6 pareggi). Un osso duro. Andrea Masiello, reduce dal tributo di Bergamo, festeggia il compleanno. Preparazione a parte per Lerager, assente con il Cagliari insieme agli squalificati Behrami e Masiello. Giovedì altro appuntamento (genoacfc.it).

Genoa-Cagliari (domenica 9 febbraio 15.00)

HELLAS VERONA

Dal profilo Twitter dell'Hellas Verona arriva la distinta con i convocati di Ivan Juric per il recupero della 17^ giornata di Serie A in programma questa sera all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Ecco i giocatori selezionati:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic

Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Adjapong

Centrocampisti: Veloso, Eysseric, Verre, Lucas, Zaccagni, Pessina, Lazovic

Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Borini

Hellas Verona-Juventus (sabato 8 febbraio 20.45)

INTER

Doppia seduta di allenamento oggi per i nerazzurri in vista del Derby di Milano di domenica 9 febbraio alle 20.45. I giocatori nel corso della mattinata hanno svolto lavoro incentrato sulla forza e nel pomeriggio dopo il riscaldamento torello, un focus tattico e un torneo a quattro squadre.

Inter-Milan (domenica 9 febbraio 20.45)

JUVENTUS

Anche oggi la Juventus si è allenata alla Continassa: entra nel vivo la preparazione al prossimo match di campionato, quello di sabato sera a Verona. In mattinata la squadra è scesa in campo agli ordini di Mister Sarri e ha svolto un allenamento che, dopo la fase di attivazione fisica, ha visto nel menu una lunga sessione di esercizi atletici e a seguire partitella. Paulo Dybala, come da programma, ha effettuato un allenamento personalizzato tra campo e palestra, mentre Federico Bernardeschi si è sottoposto a seduta fisioterapica.

Hellas Verona-Juventus (sabato 8 febbraio 20.45)

LAZIO

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha comunicato i convocati per la sfida di stasera all'Hellas Verona: i biancocelesti devono rinunciare solo a Cataldi e Correa, entrambi assenti annunciati. Di seguito le scelte di Simone Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lukaku, Radu, Vavro.

Centrocampisti: Andre Anderson, Djavan Anderson, Jony, Lazzari, Lucas Leiva Pezzini, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile.

Parma-Lazio (domenica 9 febbraio 18.00)

LECCE

Lavoro atletico e tattico per i giallorossi nella doppia seduta d'allenamento sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA. Assenti Farias, Gabriel e Tachtsidis, con Majer a riposo a causa di uno stato influenzale. Babacar, Meccariello e Shakhov si sono allenati in differenziato. Domani pomeriggio seduta a porte chiuse al Via del Mare.

Napoli-Lecce (domenica 9 fabbraio 15.00)

MILAN

Inizio in palestra con la consueta attivazione muscolare. A seguire, gruppo in campo sul centrale per effettuare una serie di esercizi focalizzati sulla rapidità grazie all'ausilio degli ostacoli bassi. Terminata la parte atletica, spazio ad alcune esercitazioni tecniche seguite da una serie di sfide due contro due su metà campo. Infine, prove tattiche prima della partitella sempre su metà campo.

Inter-Milan (domenica 9 febbraio 20.45)

NAPOLI

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Ghoulam ha svolto prima parte della seduta in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero. Assente Manolas che ha avuto un permesso per la nascita della figlia.

Napoli-Lecce (domenica 9 fabbraio 15.00)

PARMA

Nuovo aggiornamento dal Parma per quanto riguarda la situazione medica. Oggi sono tornati ad allenarsi regolarmente in tre: si tratta di Bruno Alves, Gaston Brugman e Vincent Laurini. Solo allenamento differenziato invece per Riccardo Gagliolo, che ha rimediato una contusione costale. Andreas Cornelius, Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella hanno svolto un programma di lavoro differenziato e terapie. Solo terapie, infine, per Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe.

Parma-Lazio (domenica 9 febbraio 18.00)

ROMA

Questa mattina alle ore 11 la Roma è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini, continuando a preparare la sfida in programma venerdì contro il Bologna. Gli uomini di Paulo Fonseca, dopo una parte atletica con esercizi sulla velocità e sulla rapidità, hanno lavorato dal punto di vista tattico, con focus sui meccanismi difensivi. Buone notizie per il tecnico portoghese, visto che Henrikh Mkhitaryan è tornato in gruppo per tutta la durata dell'allenamento. Prosegue il lavoro individuale, invece, per Zappacosta, Zaniolo e Diawara.

Roma-Bologna (venerdì 7 febbraio 20.45)

SAMPDORIA

Secondo giorno di allenamenti per la squadra in vista dell’anticipo di sabato pomeriggio in casa del Torino. In mattinata, dopo i lavori individuali di prevenzione in palestra, sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco gruppo compatto nella prima fase della seduta - che ha riguardato anche Jakub Jankto e Fabio Quagliarella - caratterizzata da attivazione tecnico-atletica ed esercitazione tattica. Nella seconda fase, organizzata sullo sviluppo della fase offensiva con conclusioni verso la porta, non hanno invece partecipato i blucerchiati più impegnati nella gara con il Napoli. Sessione programmata specifica per Lorenzo Tonelli; iter di recupero agonistico sul campo per Fabio Depaoli; percorso riabilitativo post-intervento a Bologna per Alex Ferrari. Domani, giovedì, è in agenda una nuova seduta mattutina.

Torino-Sampdoria (sabato 8 febbraio 18.00)

SASSUOL

Doppia seduta quest'oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo: al mattino riscaldamento, lavoro di forza in palestra quindi trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto; nel pomeriggio attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, partita su metà campo ed esercitazioni tattiche a gruppi. Fermo Alessandro Tripaldelli, hanno invece lavorato a parte Vlad Chiriches, Filip Djuricic e Marlon.

SPAL-Sassuolo (domenica 9 febbraio 12.30)

SPAL

Doppio allenamento per i biancazzurri che proseguono la preparazione alla gara con il Sassuolo in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Paolo Mazza”. Questa mattina la squadra ha svolto un lavoro tecnico tattico, mentre nel pomeriggio il gruppo è stato impegnato con esercitazioni di possesso palla e partitelle a tema. La seduta si è conclusa con una partita a campo ridotto. Alberto Cerri ha svolto un programma differenziato.

SPAL-Sassuolo (domenica 9 febbraio 12.30)

TORINO

Doppio allenamento al Filadelfia per la squadra di Moreno Longo in vista della partita di sabato contro la Sampdoria. La sessione mattutina è stata incentrata sul lavoro tecnico-tattico, mentre quella pomeridiana - aperta al pubblico - ha visto la squadra disputare partite a campo ridotto dopo una fase iniziale di riscaldamento. Verdi è rientrato in gruppo. Rincon, causa una forma influenzale, è rimasto a riposo. Lavoro personalizzato per Ansaldi e Baselli, mentre Zaza ha svolto un programma rieducativo.

Torino-Sampdoria (sabato 8 febbraio 18.00)

UDINESE

È stato un allenamento di intensità quello svolto oggi pomeriggio dai bianconeri sui campi del Bruseschi. Una seduta a cui hanno preso parte 20 giocatori, con Samir che continua a seguire un programma differenziato e si è allenato per la prima volta anche con il pallone. Lavoro in palestra, invece, per il neo acquisto Sebastian Prodl, mentre Bram Nuytinck è stato tenuto a riposo in via precauzionale dopo aver disputato il match di domenica sera contro l'Inter nonostante un affaticamento muscolare. Dopo la consueta fase di riscaldamento, il gruppo si è suddiviso in due tronconi, svolgendo da un lato partitelle 5 contro 5 a campo ridotto, dall'altro esercitazioni su giropalla, cross e conclusioni, per poi concludere con una serie di scatti e allunghi.