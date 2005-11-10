Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 7 giornate: dominio milanista con 3 giocatori

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Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 7 giornate: dominio milanista con 3 giocatoriFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 16:38Serie A
autore Gaetano Mocciaro
20.10.2026 16:38Serie A
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Diego Moreira si conferma miglior centrocampista della Serie A dopo 7 giornate. Il portoghese tiene dietro il compagno di squadra Cisse che guadagna una posizione. Scende di tre Daniel Maldini. Salgono di uno Koné e Rabiot. Dominio milanista con 3 giocatori presenti. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Diego Moreira (Milan) 7.00 (5)
2. Alphadjo Cisse (Milan) 6.88 (4)
3. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)
4. Adrien Rabiot (Milan) 6.79 (7)
5. Daniel Maldini (Cagliari) 6.71 (7)
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