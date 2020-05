Sindaco Firenze: "Restyling Franchi? Apprezzo le parole di Commisso. Contatti col governo"

Dopo le parole del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, che ha aperto alla possibilità di restyling dello stadio Artemio Franchi, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha affermato a Italia 7: "Ho apprezzato molto le sue parole, credo che siano uno stimolo a proseguire sulla strada che ci siamo dati. Io ho già preso contatti con molti parlamentari fra cui l’onorevole Lotti e l’onorevole Di Giorgi, per chiedere al ministro Franceschini e al governo di inserire per gli stadi monumenti nazionali una norma già nel decreto semplificazione che è in preparazione in questi giorni. Sarebbe un grandissimo segnale non solo per Firenze ma per tutta Italia”.