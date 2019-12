La Gazzetta dello Sportsi concentra anche sullo Zlatan Ibrahimovic fuori dal campo e parla apertamente di affare totale. I suoi follower dicono molto sul suo seguito e su ciò che può spostare mediaticamente e a livello di marketing: 40 milioni di follower su Instagram, 6,3 milioni su Twitter e 25,9 milioni su Facebook. Numeri che gli hanno permesso nel recente passato di diventare anche imprenditore (con l'Hammarby, club rivale del suo Malmo, ma pure con Volvo e con l'azienda Mind the Gum), con un patrimonio personale stimato di quasi 130 milioni di euro.

Ma oltre a social e patrimonio personale, Ibra potrà aiutare il Milan grazie al suo nome: con il merchandising, soprattutto le magliette (in attesa di capire quale sarà il numero scelto), ma pure con la campagna abbonamenti per le partite interne del girone di ritorno.