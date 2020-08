Sorpreso dallo sfogo di Conte? Marotta: "Dinamiche che fanno parte del gioco"

Durante il suo intervento a Sky Sport nel pre partita di Inter-Getafe, l'ad sport nerazzurro Beppe Marotta ha risposto ad una domanda circa la sorpresa in merito alle dure parole utilizzate da Antonio Conte dopo la sfida con l'Atalanta: "Chi è nel calcio sa che queste dinamiche fanno parte del gioco, conviviamo con questo modo, non c'è alcuna presa di posizione da parte nostra. In questo momento è importante essere concentrati su questa serata importante per il futuro della stagione e dell'Inter".

