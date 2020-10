Sorteggi Champions, definite le fasce: Juve in prima, 3ª per Inter, Lazio e Atalanta

vedi letture

Con le ultime tre qualificate di questa sera sono state definite le quattro fasce per il sorteggio della Champions League in programma domani a Nyon. Nulla da segnalare per le italiane: la Juventus andrà in prima fascia, mentre Inter, Lazio e Atalanta andranno nella terza urna. Ecco tutte le fasce di domani con le 32 squadre qualificate per la fase a gironi dell'edizione 2020-21:

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania), detentrice UEFA Champions League

Siviglia (Spagna), detentrice UEFA Europa League

Real Madrid (Spagna)

Liverpool (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Zenit (Russia)

Porto (Portogallo)

SECONDA FASCIA

Barcellona (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

TERZA FASCIA

Dynamo Kiev (Ucraina)

Salisburgo (Austria)

RB Lipsia (Germania)

Inter (Italia)

Olympiacos (Grecia)

Lazio (Italia)

Atalanta (Italia)

Krasnodar (Russia)

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca (Russia)

Olympique Marsiglia (Francia)

Club Brugge (Belgio)

Borussia Mönchengladbach (Germania)

İstanbul Basaksehir (Turchia)

Midtjylland (Danimarca)

Rennes (Francia)

Ferencvaros (Ungherese)