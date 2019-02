Sousa: "Vorrei tornare in Italia. Questa volta voglio vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina, si candida ad un ritorno in Italia, con la panchina di Eusebio Di Francesco alla Roma che resta in bilico. Queste le parole dell'allenatore portoghese al giornale sportivo Record: "Vorrei tornare in Italia ma stavolta con la possibilità di lottare per conquistare qualche titolo. Ho imparato molto in Serie A. Fiorentina? Non ho mai detto che avremmo vinto qualcosa se il club non avesse venduto Savic e Joaquin nell'estate del mio arrivo".