SPAL, Di Biagio non sarà confermato: due ipotesi per la sua sostituzione

La SPAL pensa già al futuro, vista la matematica retrocessione in Serie B e la società sta facendo tutte le valutazioni del caso sul prossimo allenatore. La cosa certa è che Gigi Di Biagio non sarà confermato. Sullo sfondo due ipotesi: Beppe Iachini o Pasquale Marino. Il primo non sembra essere disposto a scendere ed economicamente ha avanzato delle richieste troppo impegnative per la SPAL. Il secondo invece piace ma non sono ancora stati avviati i contatti. Prima c’è da attendere che l’Empoli finisca la sua stagione. Da quello dipenderà il rinnovo del contratto o meno (è in scadenza il prossimo 31 agosto). Tra le altre cose, il vice di Marino è Massimo Mezzini, grande amico ed ex compagno di squadra di Zamuner nella SPAL di Gibi Fabbri che conquistò la Serie B nel 1991/92. In questo senso potrebbe aiutare l’associazione di idee.