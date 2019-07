SPAL, Petagna richiestissimo sul mercato: ci sono Siviglia e Leicester

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile rivoluzione in attacco per la SPAL. Dopo Mirco Antenucci, promesso sposo al Bari, anche Andrea Petagna potrebbe infatti salutare Ferrara. L'attaccante, valutato 20 milioni di euro, è seguito da Siviglia e Leicester, oltre al solito interesse del Torino. Mister Semplici dal canto suo non vorrebbe perdere uno dei suoi pupilli, ma dinanzi a un'offerta importante sarebbe difficile dire di no. A riportarlo è Libero.