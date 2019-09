© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Focus sugli equilibri nella conferenza stampa di oggi di Leonardo Semplici, intervenuto alla viglia della sfida alla Lazio: "Sono contento che sia finito il mercato. Stiamo lavorando per trovare i giusti equilibri e lo dovremo fare sia attraverso le partite che attraverso gli allenamenti, in modo da ottenere una situazione di squadra migliore già da domani, quando affronteremo una grandissima formazione. Io sono abbastanza fiducioso e contro la Lazio inizierà il nostro campionato. Domani cercheremo di fare la nostra prestazione. Volevo ringraziare la Curva Ovest per l'attestato di stima dei giorni. Sappiamo quanta importanza ha avuto in questi anni lo stare uniti. La Serie A a Ferrara è qualcosa di straordinario e dovremo fare di tutto per mantenerla".