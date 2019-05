SPAL, Semplici e il futuro: adesso spunta anche il Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Bologna e Lazio, ma anche il Sassuolo starebbe seguendo con interesse l'evolversi della carriera di Leonardo Semplici, autore di un percorso con la SPAL straordinario sia per la scalata alla A che per la seconda salvezza consecutiva ormai a un passo dall'essere matematica. L'allenatore toscano si è detto disposto a restare ancora alla corte del patron Colombarini, ma il mercato non è ancora iniziato e le certezze, anche in tal senso, paiono essere lontane. A riportarlo è La Nuova Ferrara. Intanto, oggi, in conferenza stampa , ha avuto modo anche di parlare di futuro. "Fa piacere essere accostati a squadre e panchine importante. Vuol dire che la società in questi anni ha lavorato molto bene, c'è stata una crescita del mondo SPAL che premia gli investimenti e le scelte fatte in passato".