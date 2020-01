SPAL, Semplici: "Iago Falque giocatore forte, ma è prematuro parlarne"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Iago Falque come regalo di gennaio per la SPAL di Leonardo Semplici? Oggi il tecnico ha ammesso che il granata sarebbe un bel rinforzo, pur non sbilanciandosi sul suo possibile arrivo a Ferrara: "Si tratta di un giocatore importante, ma al momento è prematuro parlare. La società si sta dando da fare comunque per allestire una formazione che sia competitiva".