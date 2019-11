SPAL, Semplici pensa al cambio modulo. Col Genoa idea difesa a 4

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista dell'importantissima sfida contro il Genoa, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici sta valutando un cambio modulo, spiega la Gazzetta dello Sport. I risultati non proprio incoraggianti del club ferrarese e le assenze di Tomovic e Cionek costringono l'allenatore estense ad alcune valutazioni e per la rosea il cambiamento principale contro il Grifone potrebbe essere il passaggio alla difesa a 4.