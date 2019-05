Stand-by Samp. Intanto Ferrero pensa all'acquisto di Fiorentina o Spezia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero da oramai diverse settimane sta valutando le proposte di acquisto per il club blucerchiato presentate all'advisor Mediobanca. Una decisione ultima in tal senso non è ancora stata presa, ma secondo Primocanale.it il numero uno del club ligure ha già iniziato a guardarsi intorno per restare all'interno del mondo del calcio: nei mesi scorsi si era parlato di un interesse per la Roma (ma Pallotta chiede non meno di 500 milioni), mentre più recentemente Ferrero si è mosso per capire la possibilità di acquisto della Fiorentina dalla famiglia Della Valle (richiesta vicina ai 200 milioni di euro). Una strada più percorribile, almeno a livello di costi, è però quella che porta allo Spezia di Gabriele Volpi. Ed in tal senso lo stesso Ferrero sarebbe stato avvistato in città nei giorni scorsi per questioni personali, ma pure per avviare i primi contatti esplorativi col club.