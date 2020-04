Stop ai campionati? Comunicato UEFA: "Scelta partecipanti alle coppe in base al merito"

La UEFA quest'oggi al termine della riunione del suo Comitato Esecutivo ha chiesto alle Federazioni e/o leghe di provare in tutti i modi a concludere la stagione. "Lo scenario ideale, se la situazione pandemica lo permette, è quello di avere le competizioni nazionali attualmente sospese completate consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo".

Lo stesso criterio dovrà essere però seguito anche nel caso in cui le Federazioni e/o Leghe non riuscissero a completare la stagione: dovranno essere indicate le squadre che parteciperanno il prossimo anno alle competizioni europee in base al merito sportivo emerso dalla stagione 2019/20. "La procedura - si legge - dovrà basarsi su obiettivi, trasparenti e non discriminatori".

Niente quindi decisione in base al ranking UEFA: varrà a quel punto la classifica prima dello stop forzato a causa del COVID-19.