Stromberg sul Coronavirus: "Anche in Svezia hanno capito. Ilicic da Pallone d'Oro? Non credo"

Glenn Strömberg, ex atalantino e capitano della Svezia, parla così ai microfoni di Sky della miracolosa Atalanta di Gasperini: "Perdere le prime tre partite all'esordio in Champions e passare il turno non era prevedibile, ma nel calcio è davvero tutto possibile. Ora però ci sono problemi più importanti da affrontare. Gasperini? Non assomiglia a Mondonico, se non per il lavoro eccezionale che ha fatto con l'Atalanta. Lo vedo come un tecnico più severo, Mondonico era più... 'furbetto', lo dico sempre. Bravissimo a gestire la partita".

La situazione Coronavirus in Svezia: "Io non sono a casa, ma in albergo. Mi sono spostato attraverso tutti i paesi in cui dicevano che la situazione era un problema italiano, come in Spagna e in Inghilterra, ora è tutto chiuso. Anche in Svezia adesso hanno capito la gravità della situazione, ogni giorno aumentano le restrizioni. La gente esce ancora, ma qui a Stoccolma davvero in pochi".

Ilicic può vincere il Pallone d'Oro?

"Non credo. Ora l'Atalanta è conosciuta in tutta Europa, ma non credo possa concorrere per questo premio, così come non credo che l'Atalanta non possa vincere la Champions League".