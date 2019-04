Suarez, la maledizione continua: quattro anni senza gol europei fuori casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci è andato vicino, ma non ci è riuscito. Continua la maledizione Champions di Luis Suarez, che pensava di aver segnato l'1-0 del Barcellona al Manchester United, ma lo ha visto poi assegnato (come autorete) a Luke Shaw. Quasi un incubo, ormai, la massima competizione europea per l'uruguaiano.

In questa stagione, infatti, Suarez è ancora a secco di reti in Champions League. Ma non finisce qui. Perché il rapporto più complicato del Pistolero con la coppa dalle grandi orecchie riguarda i gol in trasferta. In questo caso il digiuno dura ormai oltre 26 ore di gioco. Che tradotte in altri termini, fanno quattro: l'ultimo gol in Champions del 9 del Barcellona lontano dal Camp Nou è infatti arrivato il 16 settembre 2015, a Roma, quando segnò nell'1-1 della prima gara della fase a gironi contro i giallorossi. Di lì in poi, una vera maledizione, coincisa, forse non casualmente, col dominio assoluto del Real.