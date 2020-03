Suso: "Milan? Difficile costruire qualcosa di solido se cambia tutto ogni stagione"

vedi letture

Lunga intervista ai taccuini di As per Suso, ex fantasista del Milan passato al Siviglia nell'ultima sessione di mercato. Lo spagnolo, tra i tanti temi, ha commentato anche le difficoltà riscontrate in maglia rossonera: "Sono stato lì con tre presidenti, diversi allenatori, dozzine di giocatori... È difficile costruire qualcosa di solido, ogni anno è completamente diverso da quello precedente", le sue dichiarazioni sulla scarsa continuità del 'Diavolo'.