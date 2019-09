© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Marco Giampaolo è in ritardo e non può più sbagliare". La Stampa oggi in edicola spiega che c'è tensione in casa rossonera dopo il derby perso e giocato malissimo. D'obbligo una svolta nelle prossime sfide contro Torino e Fiorentina. I nuovi acquisti, per i quali il club ha speso 83 milioni di euro, si sono visti poco e niente. Il pensiero comune è che i nuovi siano più forti dei vecchi, idea che l'allenatore ha rimandato al mittente, la dirigenza: esiste, per lui, solo un Milan, che ha perso il sorriso, un po' come Marco iampaolo.