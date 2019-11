TMW - Ad Lega Serie A: "MediaPro? Serve tempo per fare la scelta giusta"

Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'Assemblea svoltasi oggi negli uffici di Milano: "Abbiamo toccato tre punti. Il primo è quello del vicepresidente e il consiglio ha deciso di occuparsene dopo l'elezione del 2 dicembre ovvero quella necessaria per l'elezione del presidente. Il secondo punto riguarda le linee guida, approvate con diciotto voti a favore, uno astenuto e un assente che è il Sassuolo, sul bando dei diritti tv per il 2021/2024. Ci saranno 60 giorni per l'approvazione di tali linee. Sul fronte MediaPro, sempre con 18 voti a favore, abbiamo proposte delle modifiche da valutare entro l'assemblea del 16 dicembre".

Una settimana densa di impegni - "E' stata una settimana complicata. Le dimissioni del presidente Miccichè, il Consiglio Federale e l'assemblea di oggi. La Lega ha le idee chiare e continua a funzionare: quello che è successo non inficia la nostra azione. Le scelte del Consiglio Federale sono state assunte all'unanimità e vediamo cosa accadrà. La Lega ha un clima ben più sereno rispetto a quello raccontato sulla stampa".

Sul tema dei diritti tv - "Non ci sono state votazioni negative, ma è stato chiesto di fare alcune modifiche. Non è stata bocciata la proposta di MediaPro, ma lavoriamo per migliorare ulteriormente. L'aspetto economico è fondamentale specie quando si lavorare su un modello nuovo rispetto a quello attuale. Parlare di flussi di pagamento significa che si è vicini ad una soluzione finale. Nessuna discussione sui bandi di diritti tv è filata via liscia. Si tratta di una materia che crea grande tensione e le società si dividono sul fronte del piano industriale. Stiamo lavorando ad una piattaforma completamente nuova, siamo in un momento di grande discontinuità rispetto al passato. Per questo serve prendere tutto il tempo che serve ma fare la scelta giusta".