TMW - Ad Lega Serie A: "Vogliamo restituire il calcio ai tifosi"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato dopo la riunione che si è svolta oggi a Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Nel corso degli ultimi anni si è pensato molto al nuovo logo, quello dell'anno scorso era solo di passaggio. Abbiamo lavorato su due binari, quello della Serie A e quello del calcio e alla fine abbiamo scelto di abbandonare ogni riferimento al pallone scegliendo una simbologia moderna. Vogliamo che funzioni sia in ambito nazionale che in quello internazionale. Nei prossimi anni vogliamo essere una Sport Media Company, producendo dei nostri contenuti. Vogliamo restituire il calcio agli appassionati: la Serie A non è né dei giocatori né dei presidenti, ma dei tifosi. Vogliamo dialogare con le persone e confezionare un prodotto per loro".

Ci sono poi altre iniziative?

"Stiamo anche creando alcuni premi, sei per la precisione, da consegnare ai giocatori a fine stagione, uno per ruolo, portiere, difensore, centrocampista e attaccante, uno per il miglior Under 21 e l'ultimo per il migliore in assoluto. Il criterio sarà tecnico, non con una votazione e la settimana prossima comunicheremo i vincitori. L'obiettivo è quello di assegnarlo poi mese per mese, non soltanto uno all'anno, sempre attraverso le statistiche. Anche per la finale di Coppa Italia stiamo organizzando alcune cose".