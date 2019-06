TMW - Ag. Suso e Calabria a Casa Milan: si parla anche di Perin e Cuadrado

Altra visita importante in Casa Milan. Alessandro Lucci, agente di Suso e Davide Calabria, è infatti arrivato nella sede rossonera per incontrare la dirigenza milanista. L'esterno spagnolo, che ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro, è al centro di diverse voci di mercato. Tra le altre opzioni al vaglio, inoltre, anche il possibile rinnovo del terzino fino al 2024, ma anche gli arrivi di Perin (che la Juve non vuole prestare ma solo vendere) e l’idea Cuadrado