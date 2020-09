tmw Atalanta, Firpo è più di un'idea: lo ha chiesto Gasperini in persona

Junior Firpo, esterno del Barcellona, è l'ultima pazza idea dell'Atalanta in vista di queste ultime settimane di mercato. Il giocatore classe '96 sarebbe perfetto per i piani tattici della Dea, tanto che - secondo quanto raccolto da TMW - sarebbe stato Gian Piero Gasperini in persona a caldeggiare il suo nome ai dirigenti perché convinto che possa fare la differenza nella sua squadra. Un'operazione tutt'altro che semplice, visto che trattare con un top club come il Barcellona non è mai facile, ma che è concreta e che potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.