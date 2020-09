tmw Atalanta, l’Al Nassr alza l’offerta al Papu: dettagli e retroscena

vedi letture

Ve ne abbiamo parlato nelle scorse ore: l’Al Nassr vuole il Papu Gomez. Il club arabo offre 15 milioni all’Atalanta che ha aperto alla cessione senza forzature perché dovrà essere il diretto interessato, eventualmente, a prendere in considerazione l’addio. E il Papu sta riflettendo. L’Al Nassr ha alzato la proposta al giocatore rispetto alla prima offerta da 5 milioni annui per due anni con opzione per il terzo: sul piatto, al momento, 6 milioni più vari benefit, dalla casa ad un’automobile riservate al calciatore fino ad alcuni bonus. L’idea della società è comporre la coppia Papu-Gonzalo Martinez (acquistato qualche giorno fa), ma potrebbe arrivare anche un terzo colpo. Ed emerge un retroscena a proposito del forte interesse per il Papu: inizialmente l’obiettivo era Henrique del Flamengo, ma le partite dell’Atalanta in Champions League hanno fatto cambiare bersaglio agli uomini mercato dell’Al Nassr. Al momento c’è una distanza che potrebbe essere colmata nelle prossime ore: Gomez vorrebbe tre anni e possibilmente un ingaggio ancora più alto perché si tratterebbe di una scelta anche di vita. Una decisione dovrà essere presa in poco tempo anche per consentire al club saudita di presentare le liste per la Champions. Ora la palla passa al Papu Gomez...