tmw Atalanta, offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez: possibile addio, la situazione

Sirene dall’Arabia Saudita per il Papu Gomez. L’Al Nassr punta forte sull’attaccante argentino. C’è un’offerta del club arabo da 15 milioni e al giocatore è stata proposto un contratto biennale da 5 milioni con opzione per il terzo. Dall’Atalanta c’è apertura alla cessione, ma nessuna volontà di forzare: la palla passa al Papu che dovrà decidere del suo futuro e in questi giorni sta cercando di ottenere una cifra più alta dall’Al Nassr per valutare ed eventualmente accettare la proposta. Si accende il mercato attorno al Papu Gomez, che a sorpresa potrebbe lasciare l’Atalanta...