Fonte: dall'inviato a Bergamo

Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, ha incontrato i tifosi nerazzurri presso OrioCenter Bergamo. Ecco le parole del calciatore orobico raccolte dalla nostra redazione: "C'è la sosta ma si lavora. Chi va in nazionale ha degli impegni importanti, mentre chi rimane si deve allenare perché non deve perdere la condizione. Nel mio caso devo recuperare quello che ho perso durante le scorse settimane, visto che sono rimasto fermo".

Si gioca fino a Natale, ma ora c'è qualche giorno di riposo in più rispetto le scorse settimane.

"Sono tutte partite impegnative, dobbiamo prepararci bene perché al rientro avremo la Juventus. Ci teniamo molto a ripartire con un bel risultato. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, ci dobbiamo rimettere in carreggiata ma ci sono tutti i presupposti per fare bene".

Cosa vi ha lasciato il match contro il Manchester City?

"Sicuramente affrontare una squadra del genere è stato molto impegnativo soprattutto a livello mentale. Abbiamo fatto un'esperienza incredibile che ci servirà per il campionato. Il pareggio contro il City ci ha dato ancora più voglia e determinazione per cercare un miracolo sportivo".