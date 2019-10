TMW - Baggio: "Ritorno nel calcio? Per ora no, voglio una vita semplice"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Intervistato in zona mista a margine del "Festival dello Sport" di Trento, Roberto Baggio ha escluso - almeno per ora - un suo ritorno nel mondo del calcio. Questo quanto raccolto da TMW: "No, per ora no. Voglio vivere una vita semplice, senza tanti pensieri", le parole del 'Divin Codino'.