TMW - Boca Juniors, nuova presidenza e futuro in bilico per De Rossi

La vittoria del "partito" di Juan Roman Riquelme alle ultime elezioni per la presidenza del Boca Juniors potrebbe aprire nuovi scenari per una serie di personaggi legati alla vecchia reggenza. Nelle prossime ore verranno sciolti i dubbi, ma ancora non si sa né il tecnico né se Nicolas Burdisso, direttore sportivo Xeneizes, possa continuare la sua avventura. Quasi scontato, però, un suo addio, tanto che avrebbe già comunicato alla nuova dirigenza la sua volontà.

E DE ROSSI? La situazione dell'italiano è ingarbugliata, perché è stato presentato come un grande colpo del presidente uscente. Ha ancora sei mesi di contratto e nelle partite fondamentali - di fatto quelle per la Copa Libertadores - è stato assente a causa di infortuni. Inizio ottimo, prosieguo in discesa: la realtà è che anche per lui potrebbe esserci novità a stretto giro di posta, ma qui non c'è ancora la certezza di che direzione prenderà il suo futuro.