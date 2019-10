Fonte: Dall'inviato a Bologna, Giacomo Iacobellis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, è intervenuto in zona mista dopo la partita fra le leggende del Bologna e quelle del Real Madrid per i 110 anni di storia del club rossoblù. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È stata una partita vera, ce l'abbiamo messa tutta, ma è stato un evento organizzato benissimo da parte del club. Abbiamo celebrato alla grande questi 110 anni con dei festeggiamenti e con un'organizzazione all'altezza dell'importanza del club. Quando scendi in campo c'è ancora la volontà di andare forte, alla fine è venuta fuori una bella partita, vera, nel rispetto della gente che ha comprato il biglietto. Il messaggio di Mihajlovic? È stato emozionante, il mister ha dimostrato ancora una volta di essere una persona super. Mi auguro che tutta la forza che gli stiamo dando lo possa aiutare a superare questo momento. Lo supereremo tutti insieme, siamo una famiglia".