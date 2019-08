TMW - Bologna, la cessione di Nagy al Bristol City ha portato 2 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ceduto poco prima di metà agosto, il centrocampista ungherese Adam Nagy, regista della mediana classe '95, nonostante non abbia del tutto rispettato le aspettative sul suo conto nel Bologna, ha comunque saputo garantire un'entratura di sostanza nelle casse del club felsineo, anche in virtù della capacità economica della squadra acquirente, il Bristol City. Come ogni altra squadra inglese, c'è una forza finanziaria diversa rispetto alle compagini di altre nazioni. Tanto da potersi permettere di spendere 2 milioni di euro per un solo giocatore, come da noi appunto ricostruito nel caso dell'acquisto di Nagy.