Fonte: Dall'inviato, Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problemi fisici per Federico Santander. L'attaccante del Bologna, sostituito al 90' dopo uno scontro con Shakhov, è stato addirittura portato via dal "Via del Mare" in barella. Si attendono gli accertamenti delle prossime ore per capire l'entità esatta dell'infortunio del giocatore rossoblù, che in un primo momento sembra aver riportato una forte contusione al piede.