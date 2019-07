TMW - Bologna, Skorupski: "Non parliamo d'Europa, prima salviamoci"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato ai media dopo la vittoria di ieri contro lo Schalke 04 in amichevole. Questo quanto raccolto da TMW: "Ieri abbiamo fatto un'ottima partita, battendo una squadra forte come lo Schalke 04. Il mister ci ha chiesto di esprimere lo stesso gioco dell'anno scorso. Ci abbiamo parlato dopo la gara col Colonia e ci ha spiegato alcune cose".

Come sta andando la preparazione?

"I carichi di lavoro sono pesanti, ma piano piano ci rimettiamo in forma. Ci aspettano delle amichevoli importanti, in cui il risultato conta il giusto anche se vogliamo sempre vincere. Sarà importante essere pronti quando inizierà la Coppa Italia".

È mancata un po' di attenzione difensiva in queste prime uscite?

"Contro il Colonia eravamo un po' distratti, forse per i tanti viaggi, anche se non dobbiamo cercare scuse. Ieri con lo Schalke abbiamo fatto il nostro gioco, i nostri nuovi difensori si stanno inserendo bene e stanno capendo cosa chiede Mihajlovic".

Qual è l'obiettivo del Bologna?

"Noi non parliamo di obiettivi concreti o di Europa. Prima di tutto dobbiamo salvarci, poi penseremo ad arrivare il più in alto possibile".

Come si trova in rossoblù?

"Sto benissimo a Bologna, mi trovo bene. Ci sono grandi tifosi, la società è organizzato e abbiamo un ottimo allenatore come Mihajlovic. Lo aspettiamo presto, giocheremo per lui e per noi".

Verona, SPAL e Brescia saranno i vostri primi tre avversari in Serie A.

"È andata bene, ma non dobbiamo guardare i nomi delle squadre. Sarà importante iniziare vincendo, a prescindere dall'avversario".

Qual è l'attaccante che teme di più?

"In un grande campionato come la Serie A ci sono tanti attaccanti fortissimi, penso in primis a Piatek o Milik. Io cerco di fare sempre del mio meglio in allenamento e in partita, spero di subire meno gol possibile".

Come le sembra Denswil?

"È un ottimo difensore, sta cercando di imparare l'italiano. Ha un buon sinistro ed è forte di testa, ci servirà molto".

Tomiyasu?

"Si sta impegnando molto. È un ragazzo d'oro, ha un grande sorriso e sta lavorando duro. Anche lui ci darà una mano".

Bani?

"Si vede che ha qualità, ci servirà perché si farà trovare sicuramente pronto qualora qualcuno si dovesse infortunare".

Avete sentito Mihajlovic dopo la partita di ieri?

"Non ce n'era bisogno. Abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto contro lo Schalke. Ci avevamo parlato dopo la sfida col Colonia, ci ha spiegato cosa dovevamo fare".

Qual è il suo obiettivo personale?

"Migliorare e fare meglio dell'anno scorso. Mi auguro di crescere ancora, anche nel gioco coi piedi sul quale Mihajlovic insiste molto".

L'affetto dei tifosi non si è fatto mancare.

"Sono molto contento, i tifosi sono sempre con la squadra. Spero che saranno contenti ogni domenica".