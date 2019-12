© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un grande colpo in difesa per gennaio. Ci sta provando in questi giorni in Bologna, con Riccardo Bigon e Marco Di Vaio all'opera sotto traccia per regalarlo a Sinisa Mihajlovic. Il nome raccolto da Tuttomercatoweb.com è di quelli importanti, ovvero Shkodran Mustafi dell'Arsenal. Classe '92, Campione del Mondo nel 2014, il feeling con Unai Emery non è arrivato in questa stagione. Così i Gunners sono disposti a farlo partire a gennaio ed è da registrare un contatto con il Bologna per il tedesco: la possibilità sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto coi londinesi che contribuirebbero all'ingaggio di Mustafi.