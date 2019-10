TMW - Brescia, Joronen non convocato: contusione in allenamento

Fonte: Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jesse Joronen, portiere del Brescia, non è stato convocato per la sfida di oggi contro l'Inter. Il portiere finlandese ha subito una botta in allenamento che, congiuntamente alla contusione già subita contro il Genoa, ne ha pregiudicato la convocazione di oggi. Contro i nerazzurri quindi spazio a Enrico Alfonso, ex di giornata e all'esordio in Serie A.