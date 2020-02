TMW - Cagliari, Cossu: "Pereiro trattativa nata dall'intuizione di Giulini"

Gaston Pereiro, uno degli ultimi acquisti del Cagliari in questo mercato di gennaio, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa accompagnato Andrea Cossu, membro dell'area tecnica del club sardo: "È stata una trattativa nata dall'intuizione del presidente Giulini - ha detto in conferenza - poi ci siamo mossi in fretta: parliamo di un giocatore forte, che in Olanda è sempre andato in doppia cifra. Ho parlato anche con Diego Lopez e Abeijon, che mi hanno confermato quello che sapevamo. Ma ci tengo a sottolineare che Gaston ha scelto Cagliari nonostante altre offerte"

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa di Gaston Pereiro!