Fonte: Francesco Aresu

E' da poco sbarcato in Italia, Nahitan Nandez, e ha già messo a referto un assist. Stasera suo il passaggio vincente per Joao Pedro, inutile però per il risultato finale: vince l'Inter 2-1. E il centrocampista uruguayano nel post-partita è intervenuto in mixed zone: "C'è l'amaro in bocca per una sconfitta di misura. È stato una buona partita contro una grande squadra come l'Inter. Qualche decisione dell'arbitro sbagliata? Non pensiamoci, ci siamo allenati bene durante la settimana, miglioreremo. Dobbiamo ancora conoscerci e io devo conoscere la Serie A perché in Sudamerica quello non è mai fallo o giallo".