tmw Cagliari, quale futuro per Nainggolan? Oggi incontro fra il presidente Giulini e l'Inter

"Di Francesco vuole Nainggolan ma non possiamo comprarlo". Nel pomeriggio ha parlato in questi termini il presidente del Cagliari Tommaso Giulini del possibile ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Un'operazione difficile da portare a termine, col Cagliari che però ha tutta l'intenzione di provarci.

Incontro con l'Inter e con l'agente del Ninja - Dopo l'odierna assemblea di Lega e un confronto con l'agente Alessandro Beltrami, secondo quanto raccolto da TMW, il presidente dei sardi ha incontrato la dirigenza dell'Inter all'interno della sede di Viale della Liberazione. Un summit per discutere dell'eventualità e per capire le possibili strade da percorrere per accontentare Di Francesco e riportare il Ninja in Sardegna, pur con tutte le difficoltà del caso.